L'Inter stende lo Young Boys al 93’, Thuram fa esultare Inzaghi! Barça e City show

BERNA (Svizzera) - L'Inter ringrazia Marcus Thuram che, al 93', a Berna contro lo Young Boys, decide la sfida valida per la terza giornata del super girone di Champions League. A meno di quattro giorni dal Derby d'Italia - in programma al Meazza - contro la Juventus, Simone Inzaghi - costretto a fare a meno degli infortunati Acerbi e Calhanoglu, entrambi in dubbio - rivoluziona l'attacco, schierando dal 1' Arnautovic e Taremi. L'austriaco ex Bologna, in particolare, al 48' si divora dagli undici metri la più ghiotta delle occasioni (sostituito al 61' da Lautaro Martinez), quindi, sei giri di lancetta più tardi, Carlos Augusto si arrende a un problema muscolare, costringendo agli straordinari Dimarco, anch'egli a riposo precauzionale in vista del delicatissimo big match con i bianconeri dell'ex Thiago Motta. Il francese figlio d'arte, match winner dell'incontro, fa invece il proprio ingresso al 76' al posto dell'iraniano arrivato in estate a parametro zero dal Porto.