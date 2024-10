Inzaghi e la sfida alla Juve: "È una situazione problematica, sono preoccupato"

Queste le parole di Simone Inzaghi al termine della trasferta di Berna, che ha visto l' Inter aggiudicarsi la 3ª giornata di Champions League grazie al successo sullo Young Boys di Joel Magnin . Un successo firmato Thuram - il francese ha trovato il gol della vittoria al 93' - e che consente ai nerazzurri di salire a quota 7 punti in classifica - complici il pareggio contro il Manchester City all'esordio e il poker contro lo Stella Rossa alla 2ª giornata - . Il prossimo impegno europeo, vedrà Lautaro e compagni ospitare l'Arsenal di Arteta . In campionato invece, sarà il turno del derby d'Italia. La sfida contro la Juve di Thiago Motta è in programma domenica 27 ottobre a San Siro. Sfida che il presidente Marotta ha giudicato "non determinante" .

Inzaghi: "Preoccupato dai troppi impegni"

"Ultimamente le partite sono state tutte difficili e complicate. Le ultime squadre che hanno giocato qua hanno sempre sofferto. La squadra ha avuto un grande cuore. Abbiamo avuto tante occasioni ma ci abbiamo creduto e trovato la vittoria. Sono entrati bene in campo tutti, come quelli che sono subentrati a Roma. Ho una rosa attrezzata e devo scegliere il meglio possibile. Abbiamo qualche defezione, mancano sette partite e dobbiamo conservare le energie. Calhanoglu è un giocatore importante come Asllani. Complimenti a Barella che si è sacrificato tantissimo. Speriamo che che possa rientrare ma siamo pronti al sacrificio. Arnautovic era molto deluso ma è normale.Sisi sentiva responsabile. Gli ho detto di stare sereno e di continuare a lavorare per come sta facendo.Anche oggi sono state importanti tutte le sostituzioni, già a Roma avevo avuto ottime risposte dai subentrati. Abbiamo ora qualche rotazione complicata".

"Stasera abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo vinto con grande spirito. È la quinta vittoria di fila e dobbiamo continuare così. Abbiamo bisogno di tutti. I subentrati sono troppo importanti per noi come Frattesi e De Vrij all'Olimpico. Dobbiamo continuare così. La sfida contro la Juve? È una situazione problematica. Nonostane le cinque vittorie sono preoccupato. In Champions siamo alla seconda partita di sette e ne mancano cinque. Dobbiamo recuperare il più in fretta possibile. I rigoristi erano Taremi e Arnautovic. Arna ha preso lui la palla perché è ai livelli di Calhanoglu, però gli errori possono capitare e il portiere ha fatto una grande parata. Il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Loro erano un po' calati e abbiamo sviluppato bene. Se era un rigorino? Non l'ho rivisto. L'arbitro è stato bravissimo. Dobbiamo cercare di stare più tranquilli".