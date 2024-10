Thuram e il siparietto in diretta tv: "Mio padre tiferà per la Juve"

"Abbiamo giocato una partita difficile contro una squadra forte e un pubblico incredibile. Sono contento anzitutto per la vittoria fuori casa . I gol sono sempre importanti e soprattutto quando permette alla squadra di vincere. Sono contento che l' Inter abbia vinto questa gara. Il gol mi è uscito così, in un momento in cui i nostri tifosi spingevano e aspettavano la vittoria". Così, ai microfoni di Dazn, l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram, match winner della sfida di Champions contro lo Young Boys .

Thuram sul fratello Khephren e papà Lilian

"Sfidare mio fratello? Sarà una bella partita, ci sarà tutta la famiglia a San Siro. Per chi tifa papà? Per la Juve, sicuramente. Ha giocato lì e ci gioca il figlio più piccolo. Sfida Scudetto? No, siamo alla nona giornata, è ancora l'inizio. Proveremo a prendere i 3 punti", ha concluso, a Sky Sport, Marcus Thuram in merito al Derby d'Italia, in programma domenica alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano: tra le fila dei bianconeri, con cui papà Lilian ha giocato dal 2001 al 2006, milita anche il fratello Khephren, arrivato a Torino la scorsa estate dal Nizza.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE