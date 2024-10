Inter-Juve, Guida si presenta così: “Scandalo a Madrid”. Simeone: “Allucinante”

Marco Guida è stato scelto per dirigere il derby d'Italia tra Inter e Juventus , in programma domenica 27 ottobre a San Siro. A pochi giorni dalla sfida, che potrebbe dire tanto sulla lotta scudetto, l'arbitro è però finito al centro delle polemiche dopo Atletico Madrid-Lille di Champions League . Guida ha infatti concesso un clamoroso calcio di rigore alla formazione ospite per un fallo di mano fantasma di Koke. Una decisione che ha mandato su tutte le furie Simeone e che non è stata clamorosamente corretta dal Var.

Guida, disastro in Champions prima di Inter-Juve

Al 73' della sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Lille, sul punteggio di 1-1, Guida ha concesso un calcio di rigore alla formazione francese per un fallo di mano di Koke. Una decisione che ha lasciato tutti perplessi, visto che il capitano dell'Atletico Madrid non ha toccato il pallone. Come evidenzia il replay, è stato invece l'attaccante del Lille a controllare irregolarmente la palla di mano, per quella che sarebbe dovuta essere una punizione in favore dell’Atletico. Neanche il check del VAR Pairetto è stato utile a cambiare decisione, per il rigore che è stato confermato e trasformato da Jonathan David per il momentaneo 2-1.