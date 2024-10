Ranking Uefa: l'Italia vola al secondo posto e non finisce qui

Cinque vittorie (Milan, Inter, Lazio, Roma, Fiorentina), un pareggio (Atalanta), due sconfitte (Juve e Bologna): grazie a questo bilancio scaturito dagli incontri del terzo turno delle coppe europee, l'Italia è balzata al secondo posto del ranking Uefa per nazioni, scavalcando la Spagna e piazzandosi alle spalle dell'Inghilterra.

C'è di più, come sottolinea il sito specializzato numeridicalcio.it: se continuerà questo trend brillante, il nostro calcio ha diverse possibilità di conquistare il primo posto nel luglio 2025 per effetto degli 8 punti in meno che verranno scartati rispetto agli inglesi quando, a norma di regolamento, verranno meno i risultati della stagione 2019-2020 nel computo complessivo. Il successo di Berna ha consentito all'Inter di avvicinarsi al Borussia Dortmund nel ranking per club aggiornato dopo i risultati del terzo turno della nuova Champions League: in testa il City, a ruota Real e Bayern, quarto il Liverpool, quinto il Psg.