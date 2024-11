Ancelotti, bordata a Tebas e Ceferin: "Real-Milan nessuno la vuole giocare"

"Zero potere. Vinicius? Triste, ma non per il Pallone d'Oro"

Sul popolo che ha subito l'alluvione: "È normale che siano frustrati, tristi. È successo qualcosa di incredibile. Io non sono qui a giudicare ciò che ha fatto la politica, mi spiace solo per le persone. È difficile pensare che nel 2024 possano succedere queste cose, con tutte le informazioni che abbiamo anche dal punto di vista metereologico. Se giocatori e le squadre hanno forza per dire 'non si gioca'? Il nostro potere in questo senso è pari a zero. Tutto il mondo del calcio era della stessa opinione, anche chi ha giocato lo ha fatto senza voglia. Ma il potere di giocatori e allenatori in questo senso è pari a zero. Non sono la persona giusta per parlare. Lo spettacolo deve continuare si dice, ma non è sempre così. Noi siamo coinvolti, ma se vengono prese decisioni noi dobbiamo adattarci". Sul Pallone d'Oro non dato a Vinicius: "Ormai è passato. Il mio me lo hanno dato l'1 giugno quando abbiamo vinto la Champions. Come sta il brasiliano? Come tutti noi, ma non per il mancato trofeo, ma per quello che è successo a Valencia. Ci rendiamo conto di ciò che sta succedendo. Fortunatamente non abbiamo giocato, abbiamo avuto tempo per preparare la partita e Vini si è allenato bene come sempre".