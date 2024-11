Juve, la decisione su Douglas Luiz e i convocati di Thiago Motta

La Juventus deve dare continuità alla vittoria contro l'Udinese e può farlo subito nel quarto turno di Champions League contro il Lilla (qui tutte le curiosità sui prossimi avversari). I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro lo Stoccarda in Europa e per rilanciarsi in classifica, dopo i primi due successi, ha bisogno dei tre punti. Thiago Motta per la trasferta francese può contare su un altro rientro a centrocampo.