Genesio e Diakité: "La Juve fa sognare tutti. Lilla, 10 infortunati e David..."

"Ogni partita in Champions è diversa". Bruno Genesio, allenatore del Lilla, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. I francesi hanno raccolto sei punti nelle prime tre giornate battendo il Real e l' Atletico Madrid , perdendo soltanto all'esordio contro lo Sporting CP . Risultati che hanno mostrato la forza della squadra composta da giocatori davvero interessanti e su cui la Juve dovrà porre le maggiori attenzioni per uscire con un risultato positivo.

Genesio, conferenza Lilla-Juventus

Bruno Genesio ha analizzato la sfida contro la Juve in conferenza: “C’è un parametro fondamentale per arrivare a un risultato: è l’impegno. Come le squadre italiane, la Juventus è molto ben organizzata, molto difficile da affrontare. È importante essere consapevoli di aver già realizzato due imprese in questa competizione. Quindi ci giocheremo le nostre possibilità al massimo e il nostro pubblico ci darà forza”.

Sui risultati in Champions: “Prima dello Sporting, in Portogallo, del Real e poi ancora dell'Atlético a Madrid, forse potevamo aspettarci uno o tre punti. Ma ne abbiamo sei dopo aver superato due delle squadre più grandi della competizione. Ci sono ancora la Juve, comunque, e il Liverpool. Ma ti dà fiducia! Abbiamo dimostrato di poter battere questo tipo di squadre, ma sarà molto difficile. Con i miei giocatori parlo poco del risultato, più di come giocare, di come raggiungere l'obiettivo. Questa è la cosa più importante, c'è da eliminare la pressione che mettiamo per la qualificazione. Una vittoria sarebbe un grande passo. Non dobbiamo dimenticare la storia della Juve".