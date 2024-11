Diretta Real Madrid-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Milan scende in campo al Santiago Bernabeu dove affronterà il Real Madrid nella sfida valida per la quarta giornata della Champions League. I rossoneri attualmente sono fuori dalla zona play-off, trovandosi in 25esima posizione a quota 3 punti, frutto dell'unica vittoria conquistata contro il Bruges dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Il Real Madrid viene dalla roboante vittoria interna contro il Borussia Dortmund per 5-2, anticipata dall'unico ko fin qui subito in casa del Lilla, che stasera ospita la Juventus. Nella prima giornata, la squadra di Ancelotti aveva battuto in casa lo Stoccarda per 3-1: in classifica le Merengues stazionano al 12° posto a quota 6 punti.