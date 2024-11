Diretta Lilla-Juve ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LILLA (FRANCIA) - Tornata a vincere in campionato battendo 2-0 l'Udinese al Bluenergy Stadium (autorete di Okoye e secondo sigillo stagionale per Nicolò Savona), la Juve alle ore 21 fa visita al Lilla nel quarto turno della fase campionato della Champions League. Entrambe le formazioni hanno fin qui racimolato sei punti. I bianconeri di Thiago Motta, dopo aver superato 3-1 gli olandesi del Psv Eindhoven all'esordio sono andati a vincere 3-2 a Lipsia (doppietta di Vlahovic e rete decisiva di Francisco Conceiçao), un successo arrivato in inferiorità numerica per via del rosso diretto a Michele Di Gregorio, reo di aver toccato la palla con le mani fuori dalla propria area. Nell'ultima uscita, però, la Vecchia Signora è caduta in casa contro lo Stoccarda, colpita dalla rete dell'ex Atalanta El Bilal Touré al 92'. I francesi di Bruno Genesio, invece, hanno perso al debutto in Portogallo contro lo Sporting Lisbona (2-0) ma poi si sono rifatti con gli interessi battendo le due formazioni di Madrid: 1-0 davanti ai propri tifosi contro i Blancos di Carlos Ancelotti firmato da Jonathan David (oggetto del desiderio di diversi top club europei) su rigore e 3-1 al Metropolitano contro i Colchoneros di Diego Pablo Simeone.