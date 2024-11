Diretta Bologna-Monaco ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto allo stadio Dall'Ara dove il Bologna affronterà il Monaco nella sfida valida per la quarta giornata di Champions League. La squadra di Vincenzo Italiano è ancora alla ricerca della prima vittoria nella massima competizione europea ed è reduce da due sconfitte contro le capoliste Liverpool e Aston Villa: nella prima giornata, i felsinei pareggiarono in casa contro lo Shakhtar Donetsk. In conferenza stampa, Italiano ha dichiarato: "Col Monaco finalmente un match abbordabile? Abbordabile non l'ho mai pensato. Penso che ora dobbiamo cercare la prestazione per ottenere il risultato, soprattutto davanti al nostro pubblico. Qui con lo Shakhtar abbiamo ben figurato, ma anche con Liverpool e Aston Villa. Ora però serve qualcosa in più e domani dobbiamo cercare di farlo. Se dovesse diventare abbordabile, lo scopriremo alla fine. Il Monaco sta viaggiando forte, è una squadra in fiducia e noi dobbiamo alzare l'asticella". Il Monaco arriva a Bologna con 7 punti in tasca e il quarto posto in classifica: i monegaschi hanno ottenuto due vittorie contro Barcellona e Stella Rossa e il pariin casa della Dinamo Zagabria, ottenuto in rimonta dopo il doppio svantaggio.