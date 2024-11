“Facciamo come con la Juve”, poi le parole su Koop: Atalanta, c’è lo Stoccarda

Dopo la grande vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus , lo Stoccarda è pronto a sfoderare tutte le sue quarte nel quarto turno della League Phase di Champions . I tedeschi affronteranno l' Atalanta : i nerazzurri hanno cinque punti in classifica, sono imbattuti e non hanno subito neanche un gol. Numeri che spaventano il tecnico Hoeness , che ha presentato il match in conferenza stampa.

Stoccarda-Atalanta, la conferenza di Hoeness

"Rispetto l'Atalanta e Gasperini, hanno battuto il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, questo per capire che tipo di avversario affronteremo domani. Il loro allenatore ha fatto molto bene, a inizio stagione hanno perso Koopmeiners ma hanno comunque dei giocatori importanti come Lookman"- ha spiegato il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta. Poi ha proseguito: "Tourè? Lui è un giocatore facile da descrivere, è molto forte. A volte non si riesce a capire, dal suo modo di giocare, se calcia meglio col sinistro o col destro, è molto esplosivo ed è importante per la squadra. Ho parlato con lui del suo periodo trascorso con i nerazzurri, soprattutto prima della partita gli ho chiesto qualche consiglio, ma comunque siamo preparati perché guardiamo molte gare. L'Atalanta crea tantissime occasioni in Serie A, segnano tanto. In Champions League ancora non hanno concesso gol, questo dimostra le qualità di tutti i giocatori. Però speriamo che il loro portiere abbia da fare domani sera".

Mittelstadt sfida l'Atalanta e cita la Juve

In conferenza stampa è intervenuto anche Maximilian Mittelstadt: "Hanno un attacco eccellente e sono sempre in grado di creare opportunità e occasioni. Chiaramente, non puoi fermare una squadra del genere per tutti i novanta minuti. Ma spero che riusciremo a giocare bene anche dal punto di vista difensivo, senza lasciare spazi. Lookman, ha una qualità pazzesca, ma anche De Ketelaere. Abbiamo affrontato squadre simili, non dobbiamo nasconderci, dobbiamo difendere insieme come fatto contro la Juventus, per poi poter creare delle buone occasioni".