Milan pazzesco, schiantato il Real! Liverpool capolista, crollo City a Lisbona

Lo ha fatto sul serio! Il Milan stravolge i pronostici e sbanca il Bernabeu, dove prima di questa sera non aveva mai ritrovato la vecchia fiamma Ancelotti nei suoi due cicli al Real. Un successo che sa di impresa e che si aggiunge agli alti stagionali della squadra di Fonseca , che dopo il derby della Madonnina torna a stupire (i tifosi tornano invece a sperare che sia la volta buona per trovare continuità nei risultati). A Madrid, i rossoneri centrano inoltre la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna con il Bruges, risanando così il bilancio delle prime quattro giornate di Champions League: la classifica riporta ora 6 punti. Il Milan diventa inoltre l'unica squadra ad aver segnato in più di una occasione almeno tre gol al Bernabeu nella massima competizione europea. La prima volta nel 2009, quando si impose per 3-2. Il prossimo impegno europeo vedrà Leao e compagni scendere sul campo dello Slovan Bratislava il 26 novembre. Sfida che sarà preceduta dal match di campionato contro la Juventus di Motta - reduce dal pareggio con il Lilla - in programma il 23 novembre a San Siro.

La decide Reijnders

Portono forte i Blancos, con due buone occasioni capitate sui piedi di Mbappé nei primi minuti di gioco. Ma a sbloccare le marcature è il Milan, grazie al colpo di testa vincente di Thiaw su calcio d'angolo al 12' minuto. Non si fa attendere la reazione dei padroni di casa, che tornano all'assalto con l'ex Psg, fermato solo dall'uscita del portiere rossonero. È al 23' che il Real pareggia i conti sul calcio di rigore trasformato da Vincius, atterrato in area precedentemente da Ederson. Gli uomini di Fonseca però non ci stanno, e dopo avere cercato il doppio vantaggio con Theo Hernandez e Reijnders, tornano sopra di un gol con il tap-in di Morata che risponde presente alla respinta di Lunin sul tiro in porta di Leao. Mbappé ci riprova allo scadere del primo tempo, ma Maignan gli nega ancora una volta il gol. Nella ripresa, le due formazioni tornano a darsi battaglia sfiorando la rete in più occasioni. Poi, Reijnders riceve palla dal Leao, stoppa e tira in porta per il gol del 3-1.

Bologna ancora ko

Seconda sconfitta consecutiva invece per il Bologna, che dopo essere caduta in casa dell'Aston Villa, si arrende solo nel finale al Dall'Ara contro il Monaco. La formazione allenata da Hutter si aggiudica la 4ª sfida del torneo grazie alla rete di Kehrer all'86' minuto. Il calendario degli uomini di Italiano vede ore le sfide di campionato contro Roma e Lazio, e poi il ritorno in Champions contro il Lipsia in programma il 27 novembre. Il Bologna rientra dunque con 1 punto in classifica, frutto del pareggio all'esordio con lo Shakhtar Donetsk.

Crollo City. Slot travolge Xabi Alonso

Serata da incubo per il City, che dopo il ko in Premier League contro il Bournemouth, crolla in casa dello Sporting Lisbona. Gli uomini di Amorim, prossimo a stabilirsi sull'altra sponda di Manchester, si impongono per 4-1. Una goleada che porta la tripla firma di Gyokeres - profilo gradito in casa Juve - e quella di Araujo, arrivata inoltre in risposta al gol di Foden al 4' minuto di gioco. Bene invece il Liverpool, che si aggiudica la sfida interna contro il Leverkusen di Xabi Alonso, trascinato dalle reti di Diaz (tripletta) e Gakpo: 3-0 il risultato finale. I Reds salgono così in vetta alla classifica.

Le altre partite

Vincono anche Borussia Dortmund, 1-0 contro lo Sturm Graz e Celtic, 3-1 sul Lipsia. Gare a senso unico invece per Psv e Dinamo Zagabria, che negli anticipi delle 18.45 superano rispettivamente il Girona in casa e lo Slovan Bratislava in trasferta con i risultati di 4-0 e 4-1.