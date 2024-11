Motta mezzo pieno: "Soddisfatto della Juve". Su Yildiz e Conceicao insieme...

Juve, Motta: "Dovevamo fare meglio in attacco"

Motta ha poi approfondito cosa non ha funzionato: "In fase offensiva negli ultimi 20 metri si poteva fare meglio, nel secondo tempo la qualità è migliorata. Si vedeva dall’inizio che loro aspettavano per contrattaccare. Abbiamo trovato una squadra che sa cosa fa, sono in grande fiducia. La partita è stata bella e noi abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ora dobbiamo recuperare e pensare al derby". Quindi sulla scelta di far giocare dall'inizio Yildiz e Conceicao: "Stanno entrambi bene, sono in forma. Sono due giocatori che hanno la qualità per aiutare quando troviamo una squadra che si chiude dentro e inevitabilmente si apre all’esterno. Nell’uno contro uno li abbiamo trovati spesso nella zona giusta. Nel primo tempo erano un po’ troppo bassi, mentre nella ripresa è andata meglio. Abbiamo creato tantissimo, sono soddisfatto di entrambi".