Champions, l’Inter vola tra le polemiche: Arsenal ko, è caso rigori

Terzo successo in Champions League per l’Inter. Gli uomini di Inzaghi si aggiudicano la sfida interna contro l’Arsenal valida per la 4ª giornata della fase a girone unico grazie alla rete di Calhanoglu (48’). Un risultato che consente ai nerazzurri di portarsi al 5º posto con 10 punti in classifica e zero gol subiti. Il prossimo impegno in Europa, vedrà Lautaro e compagni ospitare il Lipsia. Prima però, la sfida interna di campionato contro il Napoli di Conte : gara in programma il 10 novembre alle ore 20.45. I Gunners invece scenderanno sul campo dello Sporting Lisbona - reduce dal successo travolgente sul City - . In Premier, Arteta affronterà al prossimo impegno il Chelsea di Maresca in trasferta.

Inter-Arsenal: secondo tempo

97' - Finisce qui. L'Inter batte l'Arsenal 1-0 e sale al 5º posto! Difesa dei nerazzurri ancora imbattuta.

90' - Duro scontro fra Havertz e Bisseck. Il centrocampista tedesco cade a terra sanguinante: Arteta lo richiama in panchina. Ghiaccio in fronte anche per il nerazzurro. Entrambi i giocatori sono coscienti e non sembra ci siano gravi conseguenze. Sono 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro.

88' - Inter chiamata a difendere il risultato fino al triplice fischio. I Gunners credono nel pareggio. Pressing asfissiante degli ospiti.

75' - Havertz! Ci credono gli uomini di Arteta, con il centrocampista tedesco che calcia in area e viene murato da Bisseck.

59' - DUMFRIES SALVA SULLA LINEA! Arsenal vicina al pareggio ancora una volta su calcio d'angolo. L'olandese salva il risultato.

49' - L'Inter continua a rischiare sui calci d'angolo, con nuove uscite imperfette (e rischiose) di Sommer.

Si riparte! Al via il secondo tempo di Inter-Arsenal.

Inter-Arsenal: primo tempo

Fine primo tempo: i nerazzurri tornano negli spogliatoi sopra di un gol.

47' - GOL! CALHANOGLU! Inter avanti 1-0 allo scadere del primo tempo. Il centrocampista turco non sbaglia dagli 11 metri e sblocca le marcature.

45' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Fallo di mano di Merino in copertura su Taremi, che costringe l'arbitro a indicare il dischetto.

40' - Gli uomini di Inzaghi si riaffacciano in avanti con la partecipazione di Dumfries, Frattesi e Zielinski per provare a raggiungere Taremi. L'ex Porto riceve di testa ma colpisce male e spedisce sopra la traversa.

37' - Arretra l'Inter. I nerazzurri si ripiegano ora in fase difensiva, chiamati a coprire su un altro traversone di Martinelli dalla sinistra.

29' - Pericolo Arsenal! Martinelli serve un bel traversone in area, Merino lo raggiunge ma si scontra con Sommer in uscita. L'intervento del portiere nerazzurro viene però considerato regolare dopo il silent check.

20' - Cavalcata di Bisseck verso la porta dei Gunners, interrotta poi al limte dell'area dall'intervento della difesa ospite. Inter sempre puntuale nello sfruttare le ripartenze.

15' - Ammoniti Lautaro e Gabriel. L'arbitro estrae il giallo per entrambi i giocatori dopo un botta e risposta troppo acceso.

14' - L'Arsenal si fa vedere nell'area nerazzurra: nessun pericolo per Sommer.

12' - Controlla il gioco l'Inter, che tiene l'Arsenal nella propria metà campo. Pericolosa anche l'incursione in area di Taremi che costringe la difesa ospite a intervenire per coprire gli spazi verso la porta.

3' - Ci prova anche Calhanoglu! Il centrocampista turco calcia da fuori e il tiro finisce di poco a lato.

2' - TRAVERSA DI DUMFRIES! Inter subito pericolosa con l'esterno olandese che riceve palla in area e manca di pochissimo il gol del vantaggio con un tiro che fa tremare la porta di Raya.

Si comincia! L'arbitro Kovács fischia l'inizio dell'incontro.

Un minuto di silenzio per le vittime di Valencia, seguito dagli applausi del pubblico.

Squadre in campo per il consueto inno della Champions League. Presto il fischio d'inizio.

Marotta: "Premier su Inzaghi? Orgogliosi di lui"

Il presidente dell'Inter è intervenuto nel pre-gara rispondendo tra le altre cose anche sull'interesse di alcuni club della Premier verso Simone Inzaghi: "Calendario troppo fitto? L'Inter deve rispondere a tutte le chiamate in tutte le competizioni che sono di grandissima qualità - ha dichiarato ai microfoni Prime - L'Allenatore dovrà però gestire una situazione di stress agonistico ed è lui a decidere chi mandare in campo. Con questo format Champions è impossibile gestire le partite. Bisogna scendere in campo per vincere le partite, ma la differenza reti può essere fondamentale. Premier su Inzaghi? Siamo orgogliosi e contenti per lui. Merita le attenzioni degli altri club. Ma il suo ciclo con noi non è assolutamente vicino alla conclusione. Anche lui è felice all'Inter".

Marotta: "A Gennaio non faremo operazioni. A meno che..."

Così il presidente dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni Sky nel pre-gara di San Siro. "La Champions è la competizione più importante ma è anche quella che svolge più un ruolo di palestra. Ci sono avversarsi di altissimo livello e ciò che conta non sono solamente le capacità tecniche, tattiche e agonistiche ma soprattutto quella mentale. Ed è una capacità che acquisisci solo col tempo. Noi siamo in continua crescita anche su questo piano. Sappiamo quali aspetti gestire. Il Napoli? Sarà una partita importante. Oggi scenderanno in campo 11 giocatori, poi sarà l'allenatore a decidere chi mandare in campo domenica. Una partita difficile che richiederà un approccio mentale importante. Il merato di gennaio? L'intelligenza delle proprietà è quella di dare ampia delega al management nella gestione operativa. Oaktree ha una grandissima passione e un grande senso di appartenenza. C'è voglia di misurarsi con avversari forti e in competizioni di alto livello. Rispettiamo però i parametri economici e finanziari. Sostenibilità è un termine forse usato troppo, ma è ciò che dobbiamo rispettare. Abbiamo una squadra equilibrata tra giovani e meno giovani. Non abbiamo esigenze particolari. Non credo faremo operazioni a meno che non ci siano giovani talenti che possano fare al caso nostro". Il presidente dell'Inter ha si è poi congratulato in diretta con Luca Percassi, intervistato nel pre gara di Stoccarda-Atalanta: "Percassi è un grande dirigente. L'Atalanta è una squadra e una società che deve essere presa come esempio da altri club", ha concluso Marotta.

Inzaghi: "Opportunità per me in Premier. Ma i tifosi..."

Queste le parole di Simone Inzaghi nel pre-gara:"Questa è una partita importante, sono sereno. Sarà difficile, cercheremo di giocarla nel migliore dei modi. Abbiamo avuto sei partite dispendiose, ragioniamo partita in partita. Prima del Venezia avevamo speso il giusto, quella di domenica è stata una prestazione dispendiosa. Tutti erano disponibili, ma io devo fare delle scelte. Abbiamo avuto anche problemi nell'ultimo periodo che hanno rallentato le rotazioni. Dobbiamo rimanere lucidi, sarà una partita di scelte. L'Arsenal è una delle più forti d'Europa, alterna fase di possesso e di non possesso. Le attenzioni della Premier? Sicuramente sono felice di essere all'Inter. Ci sono state opportunità in passato, ma sto benissimo qui. Ho una grande società alle spalle, e i tifosi che sono sempre con noi, abbiamo vinto tanto. Non ci vogliamo fermare".

Inter-Arsenal: la diretta

Benvenuti alla diretta di Inter-Arsenal, match valido per la 4ª giornata di Champions League. Entrambe le squadre si presentano all'appuntamento con 7 punti in classifica. I nerazzurri sono reduci dai successi contro Stella Rossa (4-0) e Young Boys (1-0): all'esordio contro il City finì in parità (0-0). Così gli uomini di Arteta, che dopo il pareggio alla prima giornata con l'Atalanta (0-0) hanno invece superato Psg (2-0) e Shakhtar Donetsk (1-0).

Inter-Arsenal: diretta tv e streaming

Inter-Arsenal, gara valida per il quarto turno della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.