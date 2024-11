Diretta Stoccarda-Atalanta ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

STOCCARDA (Germania) - A due settimane dal colpaccio all’Allianz Stadium annichilendo la Juventus, lo Stoccarda incrocia un’altra italiana sulla sua strada preparandosi ad ospitare l'Atalanrta nel quarto turno della fase a girone unico di Champions League. Gian Piero Gasperini, dopo la strepitosa vittoria di Napoli, guiderà la sua Dea alla Mercedes Benz Arena contro i padroni di casa e, stando alle sue parole, il rispetto per l'avversario è grandissimo: "Ho seguito molto lo Stoccarda. Hanno fatto cose importanti anche l’anno scorso, sono duttili e giocano compatti attaccando con tanti uomini. Molto validi sul piano tattico, molto forti sul piano atletico: insomma, una squadra con la 'S' maiuscola". Una squadra, quella tedesca, che ha vinto in casa dei bianconeri e che a livello offensivo ha una produzione comunque importante, soprattutto ora che El Bilal Touré, grande ex di serata, è entrato nelle dinamiche del gioco e ha iniziato a incidere, come ha già dimostrato a Torino in Champions e non soltanto.

SEGUI STOCCARDA-ATALANTA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Stoccarda-Atalanta: diretta tv e streaming

Stoccarda-Atalanta gara valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 alla MHP-Arena di Stoccarda e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Atalanta

STOCCARDA (4-2-2-2): Nubel, Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Stiller, Karazor; Millot, Fuhrich; Undav, El Bilal Touré. All. Hoeness. A disposizione: Bredlow, Seimen, Stenzel, Chase, Al-Dakhil, Stergiou, Kratzig, Keitel, Rieder, Malanga, Demirovic, Kastanaras. Indisponibili: Diehl, Leweling, Nartey, Woltemade, Zagadou. Squalificati: -. Diffidati: -.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi, Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri: De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Kolasinac, Bellanova, Palestra, Pasalic, Cuadrado, Samardzic, Brescianini, Zaniolo. Indisponibili: Scalvini, Scamacca. Squalificati: -. Diffidati: Ederson.

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)

Assistenti: Zunic-Vidali

IV Uomo: Smajic

Var: Ruperti (Olanda)

A-Var: Van Boekel

Stoccarda-Atalanta: scopri tutte le quote