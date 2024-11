Koopmeiners, la Juve e il confronto con l'Atalanta: "Io faccio di tutto"

La Juve torna a casa dalla sfida contro il Lilla con un po' di rammarico per aver ottenuto soltanto un punto. Due gol annullati, occasioni sciupate e un gol concesso dopo un paio di sbavature difensive. Ma la parte importante è stata la reazione allo schiaffo subito e alla voglia di andarsi a riprendere la gara. Nella ripresa la grande azione di Cambiaso è culminata con l'atterramento di Conceicao in area di rigore. Dal dischetto Vlahovic non ha sbagliato e ha segnato un gol storico con il club. Il finale ha detto 1-1 ma ai punti i bianconeri avrebbero meritato qualcosa di più come hanno sottolineato Koopmeiners e l'esterno portoghese nel post gara.

Koopmeiners, i gol annullati e il confronto Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato a Sky Sport della gara: "Io voglio sempre vincere. Contro l'Udinese lo abbiamo fatto ed ero contento. Poi, certo, voglio fare gol per me e per aiutare la squadra. L'avevo fatto due volte nel primo tempo, peccato me li hanno annullati".

Poi il confronto con l'Atalanta: "Giochiamo diversamente rispetto a come facevo all'Atalanta, abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare ritmi e automatismi. Io faccio di tutto per vincere. Non è importante però che segni io". Conceicao, i consigli di papà e Lilla-Juve Oltre all'olandese ha parlato anche Conceicao: "Siamo la Juve, dobbiamo sempre pensare a vincere, per cui non possiamo essere contenti. Il calcio è così, siamo stati dentro la partita, dobbiamo continuare a essere uniti per vincere". A chiudere ha parlato dei consigli di papà Sergio: "Sì, è la persona che guardo sempre. È stato un grande calciatore, è il mio papà ed è il mio punto di riferimento. Tutti i consigli che mi dà li voglio fare miei e continuare così". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA