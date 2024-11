Bufera Ancelotti, la wag attacca sui social! E Carletto se la cava così…

“Dove Fede gioca meglio è da centrale… Ahahah, quando capiranno che Fede non è un’ala?”. Sui social Mina Bonino non le ha mandate a dire a Carlo Ancelotti. La moglie di Federico Valverde ha lamentato la posizione in cui ha giocato il marito contro il Milan persa per 3-1 dai blancos . Una posizione più defilata rispetto a quella di mezzala in cui è solito giocare. All'intervallo il giocatore uruguaiano è stato anche sostituito da Camavinga, ed è stato questo poi a scatenare le ire della moglie. Ma al termine del match è arrivata la risposta dell'allenatore.

Ancelotti-Valverde e la risposta alla moglie

Ancelotti al termine della partita tra Real Madrid e Milan ha parlato in conferenza stampa rispondendo proprio al tweet di Bonino: "Cosa pensa la gente sui social... Per me è molto complicato". E poi ha continuato: "L'ho tolto perché per me non era al 100%, aveva problemi alla schiena. Sembrava che si fosse ripreso perché si era allenato bene ma sembrava che non fosse al massimo del suo livello fisico, per questo l'ho cambiato".

Un problema di condizione, è stato questo il motivo del cambio tra Valverde e Camavinga all'intervallo. Una ituazione che ha mandato su tutte le furie la moglie del calciatore. Una situazione figlia, forse, anche del momento poco brillante da parte dei blancos e delle difficoltà nel trovare risultati positivi.