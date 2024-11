Tracollo Guardiola, lezione Amorim! Spicca il baby Sporting che piace alla Juve

Black-out City, Haaland sbaglia un rigore

È il black-out per il City: nell’azione successiva la combina grossa Gvardiol nella propria area, rigore che Gyokeres trasforma con freddezza: uno-due micidiale in quattro minuti. I rigori, segnati e non, diventano la costante del secondo tempo e delle battute finali, perché a metà ripresa il City avrebbe l’occasione di rientrare in partita dopo che Diomande arresta con il braccio in area un tiro di Bernardo Silva. Il portoghese e Haaland confabulano amichevolmente su chi deve tirare il rigore, si presenta il norvegese con la voglia di spaccare il mondo e che a momenti spacca la traversa, da tanto è forte il suo tiro. Non di potenza ma di precisione invece vive Gyokeres, che sigilla la tripletta personale e un 4-1 da stropicciarsi gli occhi con un altro rigore, concesso per atterramento in area dello scatenato mozambicano Catamo, appena entrato in campo al posto di Araujo.