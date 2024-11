“Vai in pensione”: Capello fa infuriare i tifosi Milan, rivolta sui social

Una notte speciale quella del Milan contro il Real Madrid . Al Bernabeu Fonseca è riuscito a imbrigliare la formazione allenata da Ancelotti: l'ha fatto con un'ottima fase difensiva e con un Leao ritrovato. Dopo tre panchine consecutive, per il portoghese è arrivata l'occasione in una delle gare più importanti di Champions League. L'esterno ha risposto presente con un prestazione importante e l'assist vincente per la rete del 3-1 di Reijnders nella ripresa. Leao ha poi esultato sui social con un post particolare. Ma a far imbufalire i tifosi rossoneri è stato Fabio Capello che nel post partita ha fatto una domanda particolare al tecnico portoghese.

Leao, l'esultanza sui social dopo Real Madrid-Milan

Un Leao diverso. Sorridente, grintoso e, sopratttutto, voglioso di mettersi in mostra. In grado di voler lottare, rincorrere, aiutare e divertirsi. Per questo anche dopo la partita contro il Real Madrid ha esultato in modo particolare. Una carrellata di foto della serata magica del Bernabeu e poi una in cui c'è questa frase: "Soffrivo e mi agitavo allo stesso tempo. Ho solo fatto sì che la merda non mi fermasse".

Una risposta alle critiche ricevuti nelle ultime settimane per le prestazioni poco positive e per il modo di stare in campo. Tutto è stato ripianato con la prestazione in Champions, ma ora deve dare continuità anche in campionato per tornare a essere il giocatore ammirato nelle scorse stagioni. Lo vuole lui, lo vuole Fonseca e lo aspettano i tifosi, che sui social non hanno nascosto la rabbia verso le parole di Fabio Capello...