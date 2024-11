Amorim in clima derby, schiaffi a Guardiola e complimenti: "Grande... Alex!"

"Complimenti Alex!". È iniziata così la conferenza post partita di Ruben Amorim dopo la vittoria contro il Manchester City. Una frase scherzosa per riprendere le sue parole della vigilia: "Se dovessimo vincere, invece, (i tifosi, ndr) penseranno che sia arrivato il nuovo Alex Ferguson". Ed ecco spiegato il commento post gara. Il tecnico è prossimo a passare al Manchester United (dall'11 novembre) e quella vissuta al 'Marques' è stata un'aria di derby (che tra l'altro in Premier ci sarà il 15 dicembre). Una serata speciale, con una lezione a Guardiola, e resa tale non soltanto per il risultato ottenuto ma anche per tutto il contorno che è stato riservato al tecnico e al suo saluto.

Amorim, "Obrigado" e la serata speciale Ruban Amorim ha parlato a Sport Tv dopo la vittoria sul City: "Un addio così non lo immaginavo, ma nemmeno gli altri. Sembrava scritto. L'avversario sbaglia un rigore, noi non abbiamo la palla e ci sono giorni in cui le cose devono accadere in un certo modo. Non potevo chiedere un addio diverso". Sul futuro in Premier League: "Abbiamo fatto veramente una grande partita. È stato tutto così speciale: il feeling con i giocatori, la celebrazione della vittoria con i tifosi. In Premier League arrivo con grande motivazione, sono contento e pronto per la battaglia".

A chiudere ha parlato anche del futuro di Gyokeres: "Ora ho fatto pace con i tifosi dello Sporting (ride, ndr)... Viktor è un giocatore dello Sporting che ha fatto molto per il club, lo ha preso dalla seconda divisione. Quello che Gyokeres deve fare è finire la stagione al Marques". Il tutto è stato reso speciale con la celebrazione del tecnico portoghese da parte di tutto lo stadio: "Obrigado", tradotto "Grazie" in portoghese, nella coreografia a inizio gara, poi l'acclamazione di tutto lo stadio con Amorim spinto sotto la curva dai propri giocatori. Un trionfo speciale per salutare l'ultima volta il suo club.

