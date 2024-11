Mbappé ridicolizzato da Henry, lo spiegone in tv: “Difficile fare peggio”

"La squadra è frustrata con lui". Thierry Henry spiega così i problemi del Real Madrid. Lo spiegone dell'ex attaccante francese alla CBS Sports sono riconducibili a Kylian Mbappé. L'ex Psg non è ancora riuscito a inserirsi alla perfezione nei meccanisimi del gioco di Carlo Ancelotti, tra l'altro attaccato durante da media spagnoli e non solo, e proprio "Titì" l'ha fatto presente in diretta Tv proprio dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League.

Henry, Mbappé e il problema Real Thierry Henry nell'immediato post gara sulla CBS ha parlato così del Real Madrid: "Non corrono davvero, non sono compatti e non si sforzano come squadra. Il più delle volte poi è Bellingham che cerca di fare le cose che dovrebbe fare Mbappé. Deve imparare a giocare da 9 e avere voglia di proiettarsi in avanti".

Il francese ha fatto vedere una serie di video e di immagini in cui il 'protagonista' della discussione è proprio l'ex Psg: "Ancora una volta, chi sta correndo e cercando di raggiungere l'obiettivo? È Bellingham, non numero 9 (Mbappé ndr). C'è frustrazione. Guarda il numero 9! Ancora una volta, il 9 non c'è. Può succedere a volte ma non può essere sempre così: so che Mbappé non è un numero 9 e che non è quello che gli piace fare, ma pensi che a Bellingham piaccia fare queste corse per allungare la squadra? Lo fa perché ha voglia e la volontà di farlo".

