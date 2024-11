Follia Aston Villa, guardate che rigore regalato! Il Brugge ringrazia e vince

BRUGES (Belgio) - L'Aston Villa, prossimo avversario della Juventus nella quinta giornata del super girone di Champions League, in programma il 27 novembre, cade in casa del Club Brugge. Al Jan Breydel Stadion, infatti, i padroni di casa si sono imposti grazie al clamoroso calcio di rigore realizzato da Hans Vanaken dopo 52 minuti di gioco: sugli sviluppi di una rimessa dal fondo, Tyrone Mings, ricevuta palla dal portiere Dibu Martinez, la prende con le mani per riposizionarla sulla linea dell'area piccola. Con questo successo i belgi salgono a quota sei punti in classifica, a tre lunghezze di distanza dai rivali odierni, vittoriosi in tutte e tre le precedenti uscite della massima competizione continentale.