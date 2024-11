Atalanta padrona a Stoccarda con Lookman…e Zaniolo! Manita Barça, Psg ko con l'Atletico

STOCCARDA (Germania) - L' Atalanta si impone 2-0 alla MHPArena di Stoccarda e scavalca la Juventus nella classifica del super girone di Champions League dopo quattro giornate. La Dea di Gian Piero Gasperini, infatti, dopo i due pareggi a reti bianche contro Arsenal e Celtic Glasgow, inframmezzati dal netto 3-0 inflitto allo Shakhtar Donetsk, salgono a quota otto punti grazie al successo ottenuto in Germania. Sblocca il risultato Ademola Lookman , che al 51' sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Charles De Ketelaere, subentrato a inizio ripresa al posto di Mario Pasalic, quindi chiude i conti Nicolò Zaniolo all'88', dopo appena 19' dal suo ingresso in luogo di Retegui. L'unico neo della serata per il tecnico dei nerazzurri è rappresentato dall' infortunio rimediato da Sead Kolasinac dopo soli tredici minuti di gioco, costretto al forfait e sostituito da Odilon Kossounou.

Manita Barcellona, Psg ko con l'Atletico. Ok il Bayern

Il Barcellona, con in porta Iñaki Peña ancora una volta preferito a Wojciech Szczesny, infligge un pesantissimo 5-2 alla Stella Rossa allo Stadion Rajko Mitic di Belgrado: apre Inigo Martinez al 13' quindi, dopo il pari di Silas al 27', i blaugrana dilagano con la doppietta di Lewandowski (43' e 53') e le reti di Raphinha (55') e Fermin Lopez (76'). I padroni di casa, infine, rendono meno amaro il passivo all'84' con Milson. Va all'Atletico Madrid il big match di giornata con il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi: al vantaggio francese di Zaire-Emery al 14' rispondono Molina soli quattro giri di lancetta più tardi e Correa al 93'. Musiala regala la vittoria al Bayern Monaco all'Allianz Arena contro il Benfica di Di Maria (subentrato al 56'), il Feyenoord di Facundo Gonzalez (90' in panchina) crolla 3-1 in casa con il Salisburgo, mentre il Brest si impone 2-1 a Praga con lo Sparta.