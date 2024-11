Inzaghi: “Vittoria voluta e sofferta, ho 23 titolari”. Poi l’elogio alla difesa imbattuta

Così Simone Inzaghi commenta la vittoria contro l'Arsenal a San Siro , firmata Calhanoglu e valida per la 4ª giornata di Champions League. Un successo che consente ai nerazzurri di salire al 5º posto con 10 punti in classifica e 0 gol subiti. Il prossimo impegno stagionale vedrà Lautaro e compagni ospitare il Napoli di Antonio Conte nell'incontro in programma il 10 novembre alle ore 20.45. In Europa invece, ospiteranno il Lipsia il 26 novembre. I Gunners lasciano San Siro tra le polemiche, per un'uscita di Sommer su Merino che l'arbitro ha però giudicato regolare .

Inzaghi: "Nessun turnover"

"Abbiamo dato una risposta importante. Quando si parla di 23 titolari non lo si dice per caso - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Amazon Prime - . Ce n'è bisogno soprattutto adesso che abbiamo giocato 6 partite in 20 giorni. In pratica abbiamo giocato ogni 72 ore e non è semplice. Abbiamo affrontato una squadra fortissima come l'Arsenal. Avevo bisogno di cambiare e ho avuto grandissime risposte. È la quarta partita in Champions che non prendiamo gol. Domani si lavora alla settima partita in poco tempo e lo faremo al meglio. Turnover? No. Con il Venezia è stata una partita dispendiosa. C'è chi come Barella ha giocato 90 minuti nelle ultime 5 gare. E così Bastoni e Mkhitaryan. I cambi li faccio senza nessun problema. In 6-7 partite non ho potuto scegliere come avrei voluto".