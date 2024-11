Cubarsì, scontro durissimo in Stella Rossa-Barcellona: 10 punti al volto

Lo staff medico è subito intervenuto, preoccupato dalla perdita di sangue abbondante. Dopo una prima valutazione, il difensore è stato accompagnato fuori dal campo per ulteriori accertamenti e punti di sutura. Il bilancio finale è stato di dieci punti di sutura, come ha confermato Hansi Flick in conferenza al termine della sfida, necessari per chiudere il taglio. Per fortuna solo tanto spavento per il giovane blaugrana, che, nonostante l’intensità dello scontro, è apparso in buone condizioni nel post-gara. Le immagini, che hanno fatto rapidamente il giro dei social, hanno mostrato il difensore catalano con il volto medicato e pronto a riprendersi per i prossimi impegni.