Aston Villa-Juve, fischia Gil Manzano. Ronaldo-Dybala e il Var 'spento' a Lione

L'UEFA ha diramato le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di Champions League . Per la sfida contro l' Aston Villa della Juventus è stato scelto Gil Manzano . Un paio di precedenti dello spagnolo contro i bianconeri, uno dei quali abbastanza controverso a Lione nella gara d'andata degli ottavi di finale del febbraio 2020. Per la quinta giornata di Coppa scenderanno in campo anche Atalanta, Milan e Inter nella giornata di martedì 26 novembre, contro Young Boys, Slovan Bratislava e Lipsia. Mentre il Bologna nella serata di mercoledì 27 con il Lille.

Juve, Gil Manzano e i precedenti

Dopo il pari contro il Milan, la Juventus è pronta a tornare in campo in Champions League per sfidare l'Aston Villa di Emery. A Birmingham sarà il fischietto spagnolo, Gil Manzano, a dirigere l'incontro. Per due volte ha arbitrato i bianconeri in passato: uno nella vittoria contro il Chelsea (2021/22) e l'altra, più controversa, con il Lione. Proprio contro i francesi c'è da ricordare un paio di situazioni avverse ai bianconeri. Nella gara giocata il 26 febbraio 2020 in terra francese, infatti, la Juve ha protestato nella ripresa per un paio di rigori (su Ronaldo e Dybala) non assegnati dal direttore di gara e su cui il Var non è nemmeno intervenuto.

Champions, gli arbitri delle italiane

Anche per Slovan Bratislava-Milan è stato designato un arbitro spagnolo: José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabañero e Iñigo Prieto. Per Young Boys-Atalanta, invece, è stato designato il lituano Manfredas Lukjancukas, che sarà coadiuvato dai guardalinee Mirauskas e Kazlauskas. Alle ore 21 del 26 novembre andrà in scena anche Inter-Lipsia a San Siro, dove a dirigere l'incontro sarà il portoghese Joao Pinheiro, assistito dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia. A chiudere l'arbitro Oliver per Bologna-Lille. Lui fischietto del famoso episodio del rigore concesso al Real Madrid contro la Juve e a cui Buffon disse: “hai un bidone di immondizia al posto del cuore”.

