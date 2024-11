Gasperini: "Young Boys-Atalanta fondamentale. Retegui e Scamacca insieme? Sì"

Atalanta, Gasperini: "Turnover? Per me in campo i migliori"

Spazio poi alle possibili rotazioni: "In generale quelli che stanno meglio bisogna farli giocare, non ha senso farli riposare se sono in forma. Le partite sono tutte molto difficili e cerco sempre di mettere in campo la migliore formazione. Poi giocando ogni 3 giorni è chiaro che si debba ruotare. Scalvini non l'ho portato perché su questa superficie ho deciso che fosse meglio evitare". Infine sulle idee di gioco e la possibile convivenza tra Retegui e Scamacca: "I miei giocatori sono la maggior fonte di idee, mi adatto alle loro caratteristiche. La squadra è fatta di tanti componenti che devono integrarsi al meglio. Poi guardando le partite vengono in mente altre idee, guardando i piccoli dettagli. Giocare le coppe anche per me è stato fonte di esperienza, vedi culture calcistiche diverse. Retegui e Scamacca sono due giocatori diversi, quando riusciremo a recuperarlo saremo sicuramente più forti. Lavoreremo per farli giocare insieme".