Salah e Vinicius, guai Champions per Liverpool e Real Madrid: tra mercato e ko

BARCELLONA - La sfida di domani sera tra Liverpool e Real Madrid avrebbe dovuto mettere di fronte i due calciatori, attualmente, più decisivi dell'intero panorama calcistico internazionale. Carlo Ancelotti, tuttavia, dovrà fare a meno di Vinicius junior per infortunio e, per dirla tutta, anche Arne Slot dovrà gestire una bomba a orologeria il cui conto alla rovescia è cominciato domenica sera, subito dopo la vittoria dei Reds contro il Southampton. «Probabilmente sono più fuori che dentro», l'amara constatazione di Mohamed Salah quando gli hanno chiesto se avesse novità da dare sul contratto che andrà in scadenza il prossimo mese di giugno: «Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto un'offerta di rinnovo. Sapete già che faccio parte di questo club da molti anni e che ritengo che non esista una società come questa. Ma alla fine non dipende da me». Aveva una gran voglia di parlare, Mo. Anche perché non è solito passare dalla zona mista né, men che meno, fermarsi: «Se sono deluso? Ovviamente. Non ho intenzione di ritirarmi presto. Per il momento mi sto solo concentrando sulla stagione con l'obiettivo di vincere la Premier League e, con un pizzico di fortuna, anche la Champions League, ma non posso nascondere la mia delusione». In realtà, i suoi numeri stagionali - 12 gol e 10 assist - sono sotto gli occhi di tutti e l'ex attaccante di Roma e Fiorentina, tra gli altri club, non avrebbe nessun problema a trovare un altro top team disposto a scommettere su di lui. Ciononostante per lui esiste soltanto Anfield: «Adoro i fan e loro adorano me, ma la situazione non è nelle nostre mani».