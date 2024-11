Diretta Inter-Lipsia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Vincere per mettere al sicuro il discorso qualificazione. È questo l'obiettivo dell' Inter , impegnata alle ore 21 al Meazza contro il Lipsia nel quinto turno della fase campionato di Champions League . I nerazzurri, infatti, occupano attualmente il quinto posto in classifica con 10 punti e accederebbero direttamente agli ottavi di finale senza passare dal turno intermedio. I ragazzi di Simone Inzaghi fin qui hanno fatto benissimo e dopo aver fermato sullo 0-0 il Manchester City di Pep Guardiola all'esordio all'Etihad hanno battuto una dietro l'altro Stella Rossa (4-0), Young Boys (0-1) e Arsenal (1-0). Malissimo, invece, i tedeschi, ancora fermi a zero come Slovan Bratislava, Stella Rossa, Young Boys e Sturm Graz. La formazione della Red Bull, guidata in panchina da Marco Rose e in campo dai gol di Openda e Sesko, rispettivamente sei e sette, ha incassato le sconfitte contro Atletico Madrid (2-1), Juve (2-3), Liverpool (0-1) e Celtic Glasgow (3-1).

Inter-Lipsia: diretta tv e streaming

Inter-Lipsia, gara valida per il quinto turno della fase campionato di Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (202). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.