Così l'Aston Villa si prepara a sfidare la Juve: l'allenamento degli inglesi

INVIATO A BIRMINGHAM - Al Bodymoor Heath Training Ground - leggasi: centro di allenamento dell’Aston Villa - c’è un 'elemento' dominante: il sorriso. Quello di “mister Europa League” Unai Emery , che si nasconde dietro la tuta d’ordinanza con guanti e berretto per ripararsi dal freddo in verità solo apparente. Quello dei suoi collaboratori, che in lingua spagnola istruiscono i ragazzi su cosa potrebbe succedere al Villa Park nel duello Champions con la Juventus. E quello del preparatore atletico che, con modi da sergente di ferro, stuzzica subito i giocatori, per evitare eventuali sbadigli.

Ottimismo

Nei contributi video postati a corredo, si nota la grande applicazione di Emery e del suo staff. Il tecnico che alla guida del Siviglia ha scritto la storia dell’ex Coppa Uefa (tre trionfi, uno in più con il Villarreal) e che oggi sta cercando la soluzione ai problemi di una squadra, il Villa, che dai due schiaffoni rifilati al Bologna un mese fa non ha più vinto. E ha raccattato due pareggi stiracchiati, con il rischio di perdersi pure quei punti lì, non ultimo nell’incrocio casalingo con il Crystal Palace, penultimo in Premier. Un 2-2 sofferto e sudato. Aspettando che il belga Youri Tielemans, anni 27 e un tempo sul taccuino della Juve, eviti di sbagliare altri calci di rigore come sabato scorso, Emery nell’allenamento di rifinitura chiama a sé cinque giocatori. In primis, il centrocampista ispano-argentino Emiliano Buendia, nel cuore di un mini-gruppo chiamato a effettuare un’esercitazione che evidentemente sa tanto di preparazione al match con i bianconeri.

Fantasia

Per la serie: “Io ti passo il pallone, tu me lo rendi evitando che l’avversario te lo porti via”. Pare esattamente una delle caratteristiche basilari del calcio di Thiago Motta, la riaggressione sul portatore di palla. Riaggressione alta, s’intende, per trasformare un’azione da difensiva in offensiva in un amen, anche sulla trequarti avversaria. Nel “clan” dei prescelti da Emery non c’è il ’97 Ezri Konsa, nazionale inglese, di mestiere difensore, che si è fatto male nel corso della recente tornata con le Nazionali. C’è, invece, l’attaccante giamaicano Leon Bailey, coetaneo di Konsa, trequartista di destra, tutto fantasia e tecnica, nella linea dietro la punta Ollie Watkins. Dicono, da queste parti, che sia il pericolo numero uno, al di là della vivacità offensiva del centravanti, sulla scorta dei 21 (gol più assist) della stagione 23/24. Tracce di cosa accadrà al Viola Park, aspettando la Juve…