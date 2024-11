Inter, è l'anno della Champions: Youth League prima da sola! Super Atalanta

È un pomeriggio da ricordare per le squadre italiane impegnate in Youth League. Su tre incontri sono arrivate altrettante vittorie. L'Inter, che ospitava il Lipsia si è imposta per 3-2 in un match rocambolesco che ha visto i nerazzurri avere la meglio. Stesso risultato per il Milan che si è imposto sul campo dello Slovan Bratislava. Successo in trasferta anche per l'Atalanta che liquida lo Young Boys con il risultato di 2-4. Netta vittoria dello Sporting sull'Arsenal per 3-0. Successo anche per Atletico Madrid e Salisburgo.