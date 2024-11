Milan, in Champions 3-2 da brividi a Bratislava: Leao entra e cambia tutto

BRATISLAVA (Slovacchia) - Il Milan apre il 5° turno della nuova Champions League vincendo a fatica 3-2 a casa dello Slovan Bratislava con Rafa Leao protagonista. La partita è un assedio rossonero ma al 14' Pavlovic si immola in scivolata per salvare un gol praticamente fatto da parte di Strelec lanciato in contropiede. Superato lo spavento il Milan torna all'assedio e al 20' ottima giocata di Abraham che lancia Pulisic in contropiede, l'americano non sbaglia per l'1-0. Il vantaggio dura però solo 3 minuti perché, ancora una volta, lo Slovan riparte in contropiede trovando la difesa rossonera totalmente scoperta e questa volta Barseghyan non sbaglia davanti a Maignan per l'1-1. Lo Slovan si barrica ma al 67' Fofana riesce a piazzare il filtrante perfetto per Leao che con un tocco sotto all'ultimo riesce a segnare il 2-1. Questa volta dopo 3 minuti è il Milan a segnare, folle retro-passaggio di Strelec con Abraham che arpiona il pallone segna il 3-1 che vale il terzo successo consecutivo per i rossoneri in Europa. All'87' i padroni di casa accorciano grazie ad un gran gol da fuori area di Marcelli in un'azione viziata, però, da due falli non fischiati su Leao.