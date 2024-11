Inter, ma chi ti ferma? Inzaghi primo in Champions! Atalanta, sei gol!

Dopo la vittoria del Milan , anche Inter e Atalanta conquistano il successo nel quinto turno della fase a girone unico di Champions League . La formazione di Simone Inzaghi ha battuto 1-0 il Lipsia a San Siro grazie all’autogol di Lukeba, al 27° minuto del primo tempo, sulla punizione battuta da Dimarco. L’Inter, ancora imbattuta e senza reti subite, vola così al primo posto della classifica di Champions a quota 13 punti. Da segnalare, nel primo tempo, l’infortunio rimediato da Pavard . L’Atalanta, invece, ha stravinto sul campo dello Young Boys con il risultato di 6-1, trascinata dalle doppiette di Retegui (prime reti in Champions per lui) e di De Ketelaere . A segno per i bergamaschi anche Kolasinac e Samardzic . Con questi tre punti, la squadra guidata da Gasperini sale in quarta posizione a quota 11.

City, clamoroso pareggio con il Feyenoord

Incredibile pareggio per il City a Manchester contro il Feyenoord. Per Guardiola è crisi vera. Dopo cinque sconfitte di fila, la formazione inglese ha pareggiato 3-3 andando avanti di tre gol e facendosi clamorosamente rimontare dagli olandesi con tre reti nei 15 minuti finali. Il City, infatti, si è portato sul 3-0 con la doppietta di Haaland e la rete di Gundogan ma poi, in un folle blackout nel finale, ha subito le reti di Hadj Moussa, Gimenez e Hancko. La squadra di Guardiola, che giocherà contro la Juve nel prossimo turno di Champions, è ora 15esima con 8 punti.

Vincono Bayer, Bayern e Arsenal

Vincono in casa Barcellona, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. I blaugrana hanno steso 3-0 il Brest grazie alla doppietta di Lewandowski (che ha raggiunto e superato le 100 marcature in Champions) e al gol da Olmo e sono ora secondi in graduatoria con 12 punti. Vince senza problemi il Bayer di Xabi Alonso, che ha travolto 5-0 il Salisburgo con la doppietta di Wirtz e le reti di Grimaldo, Schick e Garcia. Al Bayern Monaco, invece, è bastata la rete di Kim nel primo tempo per ottenere la vittoria contro il Psg di Luis Enrique, rimasto in dieci dal 57’ per l’espulsione rimediata da Dembele. I parigini restano così nella seconda parte della classifica con appena 4 punti all’attivo dopo 5 incontri. Netto successo in trasferta, infine, per l’Arsenal, che ha sbancato il campo dello Sporting vincendo 5-1 con cinque marcatori diversi: Martinelli, Havertz, Gabriel, Saka e Trossard.