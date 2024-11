Gasperini polemico dopo la squalifica: "8 anni in Europa, mai successo nulla"

Le parole di Gasperini

Poi, la polemica sulla squalifica di due giornate rimediata in Serie A: "Quanto mi brucia non poter andare in panchina in Serie A per squalifica? Dico solo che sono otto anni che giochiamo in Europa e non mi è mai successo niente, neanche mezza virgola". Infine, Gasperini ha dichiarato: "La mia fortuna è stata in questi anni di avere un gruppo e un nucleo veramente forte. Non solo tatticamente, ma anche nei comportamenti e negli atteggiamenti. Abbiamo avuto anche noi batoste e momenti no, ma ci siamo rialzati. Ho detto più volte di avere dei giocatori-allenatori in campo che quando giocano potrei starmene tranquillamente in tribuna: guidano negli smarcamenti, nella difesa, dove andare... Questi risultati ci permettono di andare avanti".