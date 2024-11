Diretta Bologna-Lilla ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLOGNA - Zero gol su 48 tiri, i rossoblù sono l'unica squadra di tutta la competizione a non averla mai messa dentro. I libroni delle statistiche dicono che soltanto un club ha fatto peggio, il Galatasaray nel 1993-94, il quale andò in bianco nelle prime cinque partite. Un primato che la squadra di Vincenzo Italiano vorrebbe evitare di raggiungere stasera col Lilla. Il Bologna recupera Skorupski in porta, davanti Castro e Dallinga sono al solito ballottaggio, con l'argentino però favorito se le sensazioni negli ultimi allenamenti saranno state buone. A sinistra non è da escludere l'impiego già dal primo minuto di Dan Ndoye, il quale è appena ritornato in gruppo. Toccherà di sicuro ancora a Freuler: tra club e Nazionale non ne salta una praticamente dall’inizio dell’anno. Prima che si cominciasse, il Lilla era una di quelle squadre incolonnate tra le abbordabili. Il suo cammino in Champions sta dimostrando tutt'altro. Coi suoi 7 punti è a un passo dall'elite dei primi otto posti, quelli che valgono il pass diretto per gli ottavi. Tanti i punti di forza. I più scintillanti sono il kosovaro di nascita tedesca Edon Zhegrova oltre a Jonathan David, 6 gol in 8 partite di Champions League compresa la prima fase, a bersaglio anche nel pareggio 1-1 con la Juventus.