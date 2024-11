Guardiola shock si presenta ridotto così: “Voglio farmi male”

MANCHESTER (Inghilterra) - I numeri parlano chiaro: Guardiola sta vivendo il suo momento più difficile al Manchester City e della sua intera carriera da allenatore. Il tecnico catalano non aveva mai perso 5 partite di fila alla guida di un club e nella notta di Champions che poteva curare tutti i mali, i Citizens hanno deciso di farsi raggiungere dal 3-0 al 3-3 dal Feyenoord nell'ultimo quarto d'ora di una partita che sembrava in cassaforte dopo la doppietta di Haaland e la rete di Gundogan. Una rimonta folle quella degli olandesi che ha trasformato in un incubo la notte di Pep. Nonostante il recente rinnovo del contratto, Guardiola non riesce ad uscire dalla crisi e nel post partita dell'Etihad un dettaglio non è sfuggito a tifosi e telespettatori.

"Voglio farmi del male"

Apparso davanti ai microfoni, Guardiola non ha potuto nascondere un graffio sul volto e altri segni sul volto. Nello spogliatoio, molto probabilmente, sarà arirvato il rimprovero per la sua squadra, ma il tecnico spagnolo sembra essersela presa anche, e soprattutto, con sé stesso. In conferenza stampa, uno dei giornalisti presenti gli ha chiesto cosa fosse successo, lui ha risposto: "I graffi? Li ho fatti con le mie dita. Voglio farmi del male". Una risposta secca che non lascia spazio a repliche, ma che fa riflettere sul momento che sta vivendo Pep al City. Sulla partita ha poi aggiunto: "Questo risultato per noi è come una sconfitta. Abbiamo concesso troppe azioni, la prima parte di gara è stata bella, poi però… Alla fine si è fatto tutto difficile. E' un momento in cui siamo più fragili, avevamo bisogno di una vittoria e di fiducia ma abbiamo trovato problemi. Non so se siano mentali, è una questione tecnica, i primi due gol non puoi concederli. Volevamo fare bene ma non ci siamo riusciti".