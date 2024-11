Marquinhos furioso dopo Bayern Monaco-Psg: "Truffati ancora"

Il Psg esce sconfitto dalla trasferta di Champions contro il Bayern Monaco . L'1-0 firmato dall'ex Napoli, Kim , inguaia i francesi in classifica. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche per l'arbitraggio soprattutto da parte di capitan Marquinhos. Il difensore brasiliano si è espresso così a Canal+: "Siamo stati truffati di nuovo".

Marquinhos, Bayern-Psg e l'arbitro Kovacs

Marquinhos ha spiegato al canale francese l'arbitraggio di Kovacs: "Un giocatore stava bloccando Safonov e ho chiesto al direttore di gara cosa stesse succedendo. Il portiere non può fare nulla e nemmeno giocare il pallone. L'anno scorso siamo stati truffati a Dortmund e ora è successo di nuovo". La polemica, però, non è finita qui da parte del difensore brasiliano.

"Non ci piace parlare dell'arbitraggio, ma non ci ha facilitato il compito. È stato difficile perché tutti gli episodi dubbi erano a favore del Bayern Monaco. Sul gol non ha fischiato fallo al portiere...". Poi sulla partita: "Loro erano più pronti di noi nei duelli, ma ce la siamo giocata alla pari. C'è stato grande equilibrio e con l'espulsione tutto si è complicato". A chiudere ha parlato della classifica con il Psg fermo a 4 punti e al momento fuori dalla Champions: "A guardarla siamo preoccupati, certo. Ci sono ancora tre gare e per noi saranno come finali. Una in casa contro il City e due in trasferta. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci, non siamo venuti qui per restare indietro".