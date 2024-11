Dibu Martinez sembra Buffon, l'Aston Villa si salva: pari Juve a Birmingham

Senza un attaccante vero, ancora a combattere e a lottare, tirando fuori da un'insidiosa trasferta inglese un punto importante che fa pesare ancora tantissimo il passo falso contro lo Stoccarda, vero turning point in negativo di questa campagna europea della Juventus. L'Aston Villa ringrazia Dibu Martinez e la sua parata Buffonesca su Conceicao e sul suo colpo di testa a botta sicura , i bianconeri ringraziano il polso di Gil Manzano che arbitra con piglio e toglie agli inglesi un gol irregolare per fallo su Di Gregorio in pieno recupero : serve pelo sullo stomaco e grande livello, da top. Fa male l'ennesimo infortunio, che lascia ancora più in emergenza Motta: il tecnico si aggrappa al ritorno del vituperato Vlahovic, per trovare almeno uno sfogo a questa squadra che regge il confronto con tutte ma che ha bisogno di idee, e tante, dalla trequarti in su. Se c'è una pecca che si può iniziare a evidenziare al tecnico è che davanti impera una confusione profonda, che vanifica la produzione offensiva: ed è per questo che si è cambiata guida tecnica, non per difendere bene...

Pressing, gialli, Loca, Gatti e traversa Digne

L'Aston Villa lascia la manovra alla Juve per rubare palla in maniera aggressiva e farsi pericoloso, partendo praticamente già dalla trequarti avversaria. Quando il pressing si fa rude però Gil Manzano mette subito in chiaro che il gioco duro non sarà perdonato: giallo a Tielemans e poi anche a Bailey per proteste. L'occasione più pericolosa del quarto d'ora è dei Villans: Pau Torres mette i brividi su angolo, incursione sul primo palo e colpo di testa che sibila sulla traversa di Di Gregorio. Risponde Yildiz con una delle sue percussioni ad accentrarsi, ma rinnegare l'eredità del tiro a giro per concludere sul primo palo non paga. Però gli inglesi soffrono e non poco se pressati, un paio di palle recuperate mettono paura al Villa Park ma non c'è precisione nell'ultimo passaggio e il Dibu Martinez ha buon gioco a uscire e neutralizzare le velleità bianconere. Sugli scudi Locatelli, sia in fase difensiva che di pressione, e Gatti che in tackle toglie a Watkins un pericolosissimo pallone che lo avrebbe portato solo davanti al portiere.

Male, malissimo i bianconeri davanti, nessuna idea se non lo scarico su Conceicao ma se non si va a riempire l'area sono palle e azioni buttate. Finale di tempo che si accende: Di Gregorio ci mette una pezza su Watkins a botta sicura in area, contropiede Juve concluso da Weah con un siluro all'incrocio alto di pochissimo. Arriva anche il terzo giallo inglese per Pau Torres e il sinistro di Conceicao in area, tentativo replay della giocata vincente col Lipsia ma il portiere argentino è un campione del mondo non solo di provocazione, palla bloccata a terra. Finisce 0-0 all'intervallo anche grazie alla traversa, su cui si appoggia la punizione di Digne dopo il giallo a Kalulu per le maniere forti su Watkins al limite.