Inter, solo il Liverpool superiore: schiantato anche il Real. Bologna ancora ko

È una Champions complicata quella dei campioni in carica di Ancelotti . Ad Anfield, il Real Madrid si arrende per 2-0, rimediando così la terza sconfitta in Europa. Un risultato che riflette i diversi passi falsi dei Blancos in questa stagione. Il ko contro il Liverpool si aggiunge infatti a quelli contro Lilla e Milan. Mbappé e compagni - l'ex Psg ha fallito un rigore come anche Salah sull'altro fronte - restano così fermi a quota 6 punti in classifica nonché sull'orlo dell'eliminazione. Viaggia a vele spiegate invece la formazione di Slot , che fa il pieno di punti e si accomoda da imbattuta in vetta alla classifica: a firmare il successo, Mac Allister (52') e Gakpo (76'). Il calendario vedrà i Reds affrontare il Girona in trasferta, mentre il Real è atteso al Gewiss Stadium per la sfida contro l' Atalanta - reduce dalla goleada contro lo Young Boys - nell'incontro in programma il 10 dicembre.

Lucumì illude il Bologna, Mukau fa il bis

Ancora una sconfitta per il Bologna, che al Dall'Ara si arrende al Lilla e rimedia il quarto ko consecutivo. Non basta il primo gol in Europa dopo oltre mezzo secolo a consolare gli animi del pubblico di casa. Nella sfida valida per la quinta giornata di Champions League, gli uomini di Italiano cedono per 2-1. I rossoblù restano dunque fermi con 1 solo punto in classifica, raccolto all'esordio contro lo Shakhtar. Il prossimo impegno europeo, vedrà Orsolini e compagni scendere sul campo del Benfica nell'incontro in programma il l'11 dicembre.

Avvio pirotecnico al Dall'Ara, con David che spaventa Skorupski con un tiro dal limite che si spegne sul fondo. Non passa molto che Dallinga fa esplodere il pubblico di casa segnando il primo gol del Bologna in Champions League. Ma il Var rovina la festa segnalando il fuorigioco del giocatore. Al 13', Alexandro svetta in area e colpisce il palo. La formazione di Genesio cresce nel corso del primo tempo e sblocca le marcature al 44' con Mukau, che finalizza il tap-in dopo un pasticcio difensivo di Posch e Beukema. Nella ripresa, doppia occasione per gli ospiti, che cercano il raddoppio dapprima con Fernandez-Pardo, fermato da Skorupski e in seguito con Gudmundsson, il cui tiro in area termina di poco a lato. Al 63', il Dall'Ara può finalmente festeggiare il ritorno al gol in Europa dopo 60 anni grazie alla rete di Lucumì, che batte Chevalier sugli sviluppi della punizione battuta da Lykogiannis. Ma la festa dura poco, 3 minuti dopo infatti, Mukau firma la doppietta. Il Lilla tiene alti i ritmi e prova a chiudere i conti, chiamando nuovamente in causa il portiere polacco che nel finale nega il tris a Bouaddi.

Tracollo Stoccarda. Anche Girona ko

Crolla lo Stoccarda, che dopo essere passata in vantaggio al quinto minuto di gioco sul campo dello Stella Rossa con Demirovic, subisce la rimonta ad opera di Mvumpa e Krunic nel primo tempo. Poi, la rete di Ivanic e la doppietta di Radonjic per il 5-1 finale. Cade anche il Girona, uscito sconfitto dalla sfida esterna contro lo Sturm Graz: match deciso dalla rete di Biereth. Successo in rimonta per il Psv, che ribalta nel finale il doppio vantaggio dello Shakhtar Donetsk. Vincono anche Borussia Dortmund e Benfica, che superano rispettivamente Dinamo Zagabria e Monaco con i finali di 3-0 e 3-2. Termina invece in parità la sfida tra Celtic e Bruges, che ha visto i padroni di casa passare in svantaggio a causa del clamoroso autogol di Carter-Vicker.