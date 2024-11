Emery sputa veleno: "In Premier non è mai fallo, derubati dal Var"

Emery non ha gradito la scelta di Gil Manzano nel finale, quando il direttore di gara ha annullato la rete di Rogers per fallo di Carlos su Di Gregorio: "Non capisco bene che cosa sia successo. L'arbitro ha dato il gol, poi il Var ha detto che non era gol e tale analisi non mi è piaciuta. In Inghilterra non è fallo e neanche in Europa, così come per me e per la mia squadra. Sono soddisfatto della prestazione e del cammino della squadra. Nel secondo tempo abbiamo reagito e giocato meglio" - ha spiegato Emery ai microfoni di Amazon Prime nel post partita del match tra l'Aston Villa e la Juventus. Parole che però non trovano molto riscontro con la realtà.