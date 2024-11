Ancelotti: "Liverpool rivale più difficile d'Europa, il Real si qualificherà". E su Mbappé...

"La partita era difficile, ma lo sapevamo. Penso che Anfield sia adesso lo stadio più complicato d'Europa. Loro hanno una buona dinamica, siamo stati in partita fino al rigore e poi abbiamo abbassato il livello". Sono le parole di Carlo Ancelotti , intervenuto al termine della trasferta di Anfield valida per la 5ª giornata di Champions League e che ha visto il Real Madrid uscire sconfitto per 2-0 . I Blancos si ritrovano così sull'orlo dell'eliminazione al 24º posto con 6 punti in classifica. Il prossimo impegno in Europa, vedrà i blancos affrontare l’ Atalanta al Gewiss Stadium nell’incontro in programma il 10 dicembre.

Ancelotti: "Mbappé ha lottato, ma..."

"Nella prima parte ci siamo difesi bene e siamo riusciti a sfruttare di più il contropiede. La squadra mi è piaciuta, penso che abbiamo giocato bene contro la rivale più difficile d'Europa - ha dichiarato a Movistar - . Il risultato è giusto perché lo hanno meritato vincere ma anche noi abbiamo giocato la nostra partita. Ci qualificheremo e giocheremo in Champions League come l'anno scorso. Questa è la strada, non possiamo permetterci di pensarla diversamente perché ricominceremo ad essere una squadra. Ma per poterci sacrificare dobbiamo prima recuperare dei giocatori. Gli infortuni? Oggi è tornato Lucas, ritornerà Rodrygo e Tchouaméni. Ancelotti ha poi risposto sulla prestazione di Mbappé, responsabile di un rigore fallito nel corso dell'incontro: "Come gli altri, ha lottato e giocato. Ha sbagliato il rigore e sarà sicuramente un difficile per lui accettarlo, ma ha il sostegno di tutti. È' deluso, ma deve guardare avanti. Quando passi un brutto momento, l’idea deve essere quella di giocare in modo semplice. A volte può succedere di sbagliare un rigore", ha concluso il tecnico.