Motta si Allegrizza, "Complimenti ai ragazzi". Allarme Gatti, urgenza Chico

Motta alla Allegri e le condizioni di Savona

“Sabato scorso dopo il pari avevo detto che avevamo fatto una buona gara. Davanti c’era una buona squadra come il Milan, che giocava in casa- Ero orgoglioso di quanto fatto nel campo: è facile dirlo nello spogliatoio. Ero soddisfatto sabato e lo sono oggi. Vogliamo vincere tutte le partite ma non sempre è possibile: dobbiamo dare il valore giusto a ciò che stanno facendo i ragazzi in un momento così. Li ringrazio tantissimo, per il lavoro e l’impegno che stanno mettendo. Abbiamo fatto un’altra partita solida, abbiamo avuto la migliore chance di andare in vantaggio: non è stato possibile, ora guardiamo avanti. In Champions mancano tre partite, il nostro obiettivo è la qualificazione. In campionato domenica affrontiamo una partita importante col Lecce. Stasera gara più aperta rispetto a quella col Milan? Aston Villa organizzato, non che il Milan non lo fosse, Fonseca è un grande allenatore. Stasera era la Champions, conosco bene Emery perché abbiamo lavorato due anni insieme. Abbiamo studiato bene le palle ferme: c’è stata la possibilità di andare in vantaggio senza concedere loro nulla. Loro sanno giocare, è una squadra che sulle transizioni è pericolosissima. Concesso troppo soprattutto nel secondo tempo, ma credo sia stata una buona prestazione. Stavolta è stata una gara più aperta e più divertente da vedere.?Come sta Savona? Dobbiamo valutarlo, ha sentito dolore: speriamo si sia fermato in tempo" - ha aggiunto l'allenatore su Sky. Poi hanno analizzato la sfida anche alcuni protagonisti...