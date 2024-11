Capello, frecciata Juve: “Davano la colpa ad Allegri”. Di Canio non si tiene

La Juve, con tutte le difficoltà e le assenze, è riuscita a uscire con un punto prezioso dal match di Birmingham contro l' Aston Villa . La formazione bianconera, infatti, ha saputo tenere in fase difensiva ed è riuscita a creare un paio di situazioni pericolose per segnare, soprattutto quella con Conceicao dove Martinez ha fatto un autentico miracolo per salvare i Villains. Al termine della gara, su Sky Sport, si è creato il solito dibattito per il modo di giocare della Juve di Thiago Motta e c'è chi, come Di Canio , che ha voluto fare un paragone con quella di Allegri .

Capello e l'analisi Juve

Fabio Capello ha analizzato così la gara dei bianconeri: "Ho rivisto la Juve di San Siro, compatta. Ha rischiato qualcosa in più, ma sempre accorta in fase difensiva. Non ha mai cercato la profondità, non sono mai andati dentro. Ha giocato solo su Conceicao, senza mai fare un cambio di campo, non ha mai giocato sulla sinistra, Yildiz non è stato mai chiamato a giocare. La squadra quando ha avuto la palla per attaccare non ha avuto velocità e determinazione. Nelle poche occasioni create da Conceicao non c’era nessuno in area di rigore".

Poi sulla parata di Martinez: "Lui rimane sempre in piedi, sempre attento, non abbocca a nessun movimento nella mischia in area". E sugli infortuni, ultimo l'uscita di Savona: “Nella Juventus si stanno facendo male tutti i nuovi. Sui social dicevano che era colpa di Allegri e che lavoravano poco l’anno scorso, peccato che si siano fatti male tutti giocatori che l’anno scorso non c’erano alla Juve…”.