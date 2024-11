Juve in Champions: due possibili avversarie ai playoff, una è tremenda!

Con la fine della quinta giornata del girone di Champions League , iniziano a delinearsi anche i possibili accopiamenti per la fase ad eliminazione diretta della competizione. Da questa stagione, con il nuovo format, solo le prime otto in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre per le squadre arrivate dal nono al ventiquattresimo posto verrà disputato un turno di playoff. Andiamo a scoprire quindi tutte le regole per gli incroci e la situazione al momento.

Champions League, il meccanismo dei playoff

Per quanto riguarda il turno dei playoff, i club classificati arrivati dal 9° al 16° posto verranno considerati come teste di serie. Il 31 gennaio 2025 verranno sorteggiati contro i club non teste di serie (dal 17° al 24° posto) come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18. Inoltre le teste di serie avranno il vantaggio di poter disputare in casa la partita di ritorno. Le vincenti dei playoff sfideranno quindi le otto squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.