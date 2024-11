Marchisio e l’alibi Juve, Motta assolto: “Non è nel suo ruolo”. Paura Llorente

Llorente, la classifica e le impressioni di Zola

A seguire anche l'altro ex Juve, Llorente, ha parlato dei bianconeri e della classifica: "Per arrivare all'ottavo posto deve vincere tutte e tre le partite. Secondo me è abbastanza difficile, raggiungibile ma complicato. Se ne vinci due, penso possa arrivare anche in una buona posizione, magari14esima, e prendere una delle ultime nei playoff". Sulla parata di Martinez: "Ha fatto una parata incredibile... Per me è un portiere pazzesco ed è anche bravo con i piedi, una cosa molto importante". Sulla gara: "Alla Juve è mancata un po' la profondità di Weah e il vederlo arrivare spesso in area. Comunque è stata una partita di personalità e con un grande Conceicao che non si stancava mai di puntare i difensori. Gli è mancato solo il gol, per via del Dibu".