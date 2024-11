Mbappé, rabbia Champions: il gesto in Liverpool-Real fa infuriare i tifosi© .

"Ha sbagliato un rigore e per lui è difficile da accettare". Carlo Ancelotti ha parlato così al termine della sfida contro il Liverpool di Kylian . L'attaccante francese non ha inciso in uno dei match più importanti di questa Champions per i blancos e anzi l'errore dal dischetto ha pesato e tanto anche sul rendimento generale. Lo stesso giocatore al fischio finale ha avuto una reazione che ha fatto arrabbiare i tifosi andati ad Anfield.

Mbappé e il gesto ad Anfield

Rabbia, delusione e un momento difficile. Kylian Mbappé ha sicuramente vissuto serate migliori ed è anche comprensibile la reazione a caldo. Il giocatore, infatti, come si vede da alcuni video sui social fatti proprio dai tifosi del Real Madrid, è andato direttamente negli spogliatoi al fischio finale senza andare sotto al settore ospiti come, invece, hanno fatto tutti gli altri suoi compagni. Courtois, Diaz, Rudiger e Vasquez hanno anche lanciato la loro maglietta per scusarsi e regalare comunque qualcosa ad alcuni dei sostenitori arrivati in Inghilterra.

Un problema di poco conto in realtà e anche Jorge Valdano, ex giocatore del Real Madrid, ha voluto commentare il momento di Mbappé: "Di tutti i problemi che ha il Real Madrid, quello di Kylian Mbappé è il minore. È una super star ed è nel pieno della sua carriera. Ha 25 anni. Il Real ora ha problemi collettivi e problemi di infortuni" ha spiegato a Kovistar Plus+ al termine della sfida contro il Liverpool.