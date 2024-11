Ancelotti, oltre al danno la beffa: l'incidente Real dopo il ko Champions

LIVERPOOL (Inghilterra) - Momento sempre più complicato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti anche fuori dal campo. Mercoledì sera è arrivata la terza sconfitta consecutiva in Champions League e questa volta per mano della capolista Liverpool per 2-0 con pure rigore di Mbappé sbagliato sotto 1-0 ma le disavventure dei Blancos sono proseguite anche dopo Anfield.