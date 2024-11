Dibu, sei serio? Cosa è successo con Di Gregorio dopo Aston Villa-Juve

Emiliano Martinez, il portiere dell' Aston Villa protagonista di una grande parata su Conceicao durante il match di Champions League contro la Juventus lo scorso mercoledì , ha nuovamente suscitato polemiche per il suo comportamento in campo. Il portiere argentino si è reso protagonista di un gesto poco sportivo nei confronti del collega bianconero, Di Gregorio .

Durante la partita è stato annullato un gol ai Villains per un fallo proprio sul portiere della Juventus . Di Gregorio è uscito per andare a prendere il pallone e si è visto ostacolato da Diego Carlos dell' Aston Villa . Gil Manzano ha annullato la rete e al fischio finale ha fatto il giro del web una foto in cui Martinez ha sbeffeggiato proprio l'estremo difensore bianconero.

Martinez, infatti, si è avvicinato al collega Di Gregorio e, con una smorfia esagerata di dolore, ha iniziato a prenderlo in giro per l'incidente appena avvenuto. Un atteggiamento che non sorprende, considerando il suo passato, già noto per i festeggiamenti controversi dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Un comportamento che, ancora una volta, dimostra la sua propensione a superare i limiti della sportività.

