Juve-City, da Mandzukic e Morata ai petrodollari: Motta, chi trovi in Champions

Juve e Manchester City, i precedenti

Una sfida di primissimo livello, che parte dalla lontana edizione della Coppa UEFA del 1976, in cui i bianconeri persero la sfida d’andata lontano da Torino per 1-0, ribaltando poi il ritorno con la vittoria per 2-0 in casa. Doppio 1-1 invece nel girone di Europa League in cui Juventus e City si sono incontrate nel 2010, mentre le partite più recenti sono quelle - sempre ai gironi - disputate in Champions League nel 2015: 2-1 in trasferta in rimonta firmato dai gol di Mario Mandzukic e Alvaro Morata, seguita poi dal ritorno dal successo per 1-0.